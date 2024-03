Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von alkoholischen Mitteln:

Am 04.03.2024 gegen 14:56 Uhr kam es in der Straße Am Güterbahnhof in Bad Harzburg zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr die Straße Am Güterbahnhof in Richtung der Herzog-Julius-Straße. Der Unfallgegner befuhr die Straße Am Güterbahnhof aus Richtung Herzog-Julius-Straße in Richtung Am Zauberberg. In dem dortigen Kurvenbereich verstieß der Unfallverursacher gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit dem Unfallgegner. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beim Unfallverursacher konnte während der Unfallaufnahme festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von alkoholischen Mitteln stand. Die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests ergab einen Wert von 1,27 Promille. Es wurde bei dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

