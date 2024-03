Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.03.2024

Goslar (ots)

In der Wolfenbütteler Straße im Ortsteil Oker kam es am Wochenende offenbar zu Sachbeschädigungen an zwei Wohnhäusern.

Zwei Bewohner der Mehrparteienhäuser in der Wolfenbütteler Straße 4 und 12 hatten am Sonntagmittag jeweils kleine kreisrunde Löcher an zwei Fensterscheiben im Erdgeschoss festgestellt, die auf eine mutwillige Beschädigung schließen ließen.

Ein Anwohner des Hauses Wolfenbütteler Straße 4 hatte am Freitagabend zwischen etwa 20 Uhr und 22 Uhr ein Knallgeräusch gehört, dieses jedoch zunächst nicht zuordnen können. Es steht zu vermuten, dass dies mit einer der Beschädigungen in Zusammenhang steht. Eine nähere Eingrenzung der Tatzeiten ist derzeit nicht möglich. Am vergangenen Mittwoch hatte eine Anwohnerin der Wolfenbütteler Straße 10 ebenfalls eine derartige Beschädigung einer Fensterscheibe festgestellt.

Die Polizei Goslar fragt in diesem Zusammenhang nach Beobachtungen, die mit diesen mutmaßlichen Sachbeschädigungen in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Am Sonntag wurde ein in Jürgenohl geparkter grauer Seat durch eine bislang unbekannte Person beschädigt.

Zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr hatte der Seat Altea in der Robert-Koch-Straße / Fröbelstraße geparkt. In diesem Zeitraum trat eine bislang unbekannte Person offensichtlich gegen die Heckklappe des Pkw und beschädigte diese dadurch.

Hinweise oder Beobachtungen zur Tat oder Tatverdächtigen nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

