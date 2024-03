Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 03.03.2024

Goslar (ots)

Langelsheim

PKW gerät bei Probefahrt in Brand und brennt vollständig aus.

Bei einer Probefahrt am 02.03.24 gegen 10:40 Uhr durch einen 33jährigen Kaufinteressenten aus Buseck mit einem PKW aus Salzgitter, gerät dieser aufgrund eines technischen Defekts auf der B 248 zwischen Salzgitter-Bad und Lutter in Brand. Das Fahrzeug kann durch den Fahrer vor Ort nicht gelöscht werden und geriet in einen Vollbrand. Die Feuerwehren Lutter und Wallmoden erschienen zügig am Ereignisort und löschten den PKW ab. Am PKW, sowie am Straßenbelag entstand Sachschaden, der auf ca. 20.000,- Euro geschätzt wird. Verletzt wird niemand. Der PKW wurde anschließend durch ein Abschleppunternehmen aus Salzgitter vom Ereignisort verbracht.

