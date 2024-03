POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 02.03.2024

Polizeiinspektion Goslar

Goslar (ots)

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 02.03.2024

Fahren ohne Versicherungsschutz

Ein 25jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads befuhr am 02.02.2024, gegen 02.00 Uhr, die Breite Straße in Bad Harzburg/OT Schlewecke. Im Rahmen einer polizeilichen Überprüfung wurde festgestellt, dass das von ihm geführte Fahrzeug nicht pflichtversichert war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Weiterhin wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Sachbeschädigungen und Diebstahl an Kraftfahrzeugen in Bad Harzburg

In der Zeit vom 15.02. bis 22.02.2024 wurden dem Polizeikommissariat Bad Harzburg vermehrt Sachbeschädigungen an parkenden PKW angezeigt. Es wurden Reifen zerstochen und der Lack zerkratzt. In drei Fällen wurde das hintere, amtliche Kennzeichenschild entwendet. Die jeweiligen Tatörtlichkeiten befinden sich in dem Bereich der Straßenzüge Herzog-Julius-Straße, Wichernstraße, Sachsenbergstraße und Ilsenburger Straße. Zu den einzelnen Straftaten bittet die Polizei Bad Harzburg um mögliche, vorhandene Hinweise.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

