POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 29.02.2024

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen bislang Unbekannte in die Filiale einer Bäckerei in Seesen ein.

Zwischen 18 Uhr und 5 Uhr verschafften sich der oder die Tatverdächtigen gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum der Bäckerei in der Bornhäuser Straße und entwendeten dort einen kleinen Tresor. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Die Ermittler der Kripo interessieren sich in diesem Zusammenhang für Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im weiteren Bereich des Tatortes. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 oder die Polizei Seesen unter (05381) 9440 entgegen.

Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, etwa 9 Uhr, wurde in Goslar versucht, in ein Fahrradgeschäft einzusteigen.

Der oder die Tatverdächtigen versuchten unter Anwendung von Gewalt in die Geschäftsräume am Odermarkplatz einzudringen, was ihnen allerdings misslang.

Hinweise, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr kam es am Mittwochabend im Ortsteil Baßgeige.

Aus Richtung Carl-Zeiss-Straße fuhr ein 56-jähriger Goslarer gegen 19.20 Uhr mit seinem VW Polo in den Kreisverkehr an der Stapelner Straße ein und übersah dabei offensichtlich den VW Polo einer 20-jährigen Frau aus Goslar, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Insassen blieben unverletzt, der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

