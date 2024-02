POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 28.02.2024

Goslar (ots) - Seesen Ein zur Zeit unbekannter Täter zersticht einen Reifen eines in der Dr.-Menge-Straße in Seesen abgestellten PKW. Des Weiteren werden beide Außenspiegel zerstört. Die Tat wurde durch den Täter in der Nacht vom 26.02.24 auf den 27.02.24 begangen. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Polizeikommissariat Seesen Telefon: ...

