POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 27.02.2024

Goslar (ots) - Liebenburg In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Mehrparteienhaus in Othfresen einzudringen. Ein aufmerksamer Anwohner des Hauses in der Straße Sölg war gegen 00.30 Uhr durch Geräusche wach geworden. Dadurch offenbar gestört, entfernten sich mehrere Personen vom Objekt in Richtung Worthstraße. Die ...

