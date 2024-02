Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.02.2024

Goslar (ots)

Goslar

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 25.02.2024, gegen 00:30 Uhr, wurde in der Marienburger Straße ein 26-jähriger Fahrer eines E-Scooters kontrolliert, der zuvor mehreren Verkehrsteilnehmern wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war.

Im Rahmen der Überprüfung stellten die eingesetzten Polizeibeamten zunächst fest, dass für den genutzten E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand.

Zudem konnte eine Alkoholisierung des Goslarers wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Aufgrund des gemessenen Atemalkoholwertes wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bad Harzburg

Rauchentwicklung in Wohnhaus

Am Samstag, 24.02.2024, gegen 20:15 Uhr, wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Pfingstanger alarmiert.

Die zuerst vor Ort anwesenden Polizeibeamten konnten in der verqualmten und betroffenen Wohnung einen Bewohner antreffen, der sich in einer hilflosen Lage befand. Dieser konnte aus der Wohnung evakuiert und im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben werden. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung dem Krankenhaus zugeführt.

Alle weiteren Bewohner des Wohnhauses konnten das Objekt eigenständig verlassen.

Im Anschluss wurde das verqualmte Gebäude durch die Feuerwehr gelüftet. Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht.

Zur Entstehung der Rauchentwicklung leitete die Polizei ein Brandermittlungsverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell