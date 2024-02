POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz

Goslar (ots) - - Diebstahl aus Pkw Im Tatzeitraum vom 22.02.2024 ab 15:30 Uhr bis zum 23.02.2024 um 07:30 Uhr wurden durch einen unbekannten Täter an insgesamt 7 geparkten Fahrzeugen in Vienenburg in der Heilerstraße, Am Schäferhof, Bahnhofstraße und in der Bäckerstraße in Wiedelah eine Scheibe der Fahrzeugverglasung zerstört und teilweise Gegenstände aus dem jeweiligen Fahrzeuginnenraum entwendet. Zeugen oder ...

mehr