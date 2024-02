Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 22.02.2024

Goslar (ots)

Am Dienstag wurde im Ortsteil Baßgeige ein schwarzer Porsche durch bislang Unbekannte offenbar mutwillig beschädigt.

Zwischen 17 und 20 Uhr hatte der Porsche auf dem Parkplatz eines Kinos in der Carl-Zeiß-Straße geparkt. In diesem Zeitraum zerkratzte der oder die Unbekannte den Lack an der linken Fahrzeugseite und verursachte Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, die Polizei Goslar unter (05321) 3390 zu kontaktieren.

- Liebenburg

Am Donnerstagmorgen geriet aus ungeklärter Ursache in Dörnten Sperrmüll in Brand.

Im Liebenburger Ortsteil Dörnten brannte gegen 7.40 Uhr vor einem Wohnhaus in der Alte Dorfstraße abgelagerter Sperrmüll. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte ein Übergreifen auf das Wohnhaus, lediglich die Fassade wurde in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Die Ermittler fragen nach Beobachtungen, die mit der Entstehung des Feuers in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter (05321) 3390 entgegengenommen.

