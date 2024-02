POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 20.02.2024

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an Autoreifen Am Freitag, den 16. Februar 2024, in der Zeit von 09:00-17:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem an der Straße "Zipfel" abgeparkten anthrazitfarbenen Mercedes-Benz. Der oder die unbekannte(n) Täter zerstachen, vermutlich mit einem Messer, zwei Reifen des PKWs. Der entstandene Schaden wird auf ca. 400 Euro ...

mehr