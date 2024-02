Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.02.2024

Goslar (ots)

- Bad Harzburg

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht zu Dienstag in einem Geschäftsgebäude in Bad Harzburg.

Der oder die bislang unbekannte Tatverdächtige drangen gewaltsam in die Büroräume eines Autohauses in der Nordhäuser Straße ein. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht und diverse Behältnisse geöffnet. Erlangtes Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Der Tatzeitraum lag zwischen ca. 17 Uhr und 4 Uhr.

Die Polizei Goslar fragt nun nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

- Goslar

Am Dienstagmorgen stießen auf der Bahnhofstraße in Oker ein Kleinkraftrad und ein Pkw zusammen, wobei zwei Personen verletzt wurden.

Eine 52-jährige Frau aus Goslar fuhr gegen 7.30 Uhr mit ihrem Hyundai in Richtung Okertal und beabsichtigte nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad, auf dem der 17-jährige Fahrer sowie sein 16-jähriger Sozius, beide ebenfalls aus Goslar, saßen.

Beide erlitten bei der Kollision Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Hyundai erlitt einen Schock.

+++

Ein weiterer Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ereignete sich gegen 8.40 Uhr im Kreuzungsbereich Lilienthalstraße / Immenröder Straße.

Eine 54-jährige Frau aus Ilsenburg fuhr mit ihrem BMW auf der Lilienthalstraße in Richtung Ohlhofbreite und beabsichtigt nach links auf die B 82 abzubiegen. Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommenden Skoda einer 52-jährigen Goslarerin. Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

+++

In der Kurt-Schumacher-Allee kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 43-jähriger Goslarer fuhr gegen 13.50 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Ohlhofbreite und geriet vermutlich aufgrund kurzzeitiger Unaufmerksamkeit in die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen, der von einer 40-jährigen Frau aus Goslar gelenkt wurde. Dabei zog er sich leichte Verletzungen an der Hand sowie am Bein zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Mercedes war nicht mehr fahrbereit wurde angeschleppt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem Mercedesfahrer fest. Nach einem positiven Atemalkoholtest wurde dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell