Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 23.02.2024

Goslar (ots)

Diebstahl einer Gartenlampe:

Zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter kam es am 21.02.2024 (13:30 Uhr bis 22:30 Uhr) in der Westblickstraße in Seesen. Es wurde an einer Garage eine Gartenlampe samt Bewegungsmelder entwendet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

i.A. Lepa, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell