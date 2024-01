Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hund angefahren und verletzt

Weimar (ots)

Am Freitagvormittag befuhr ein 72-jähriger Nissan-Fahrer die Landstraße aus Blankenhain kommend in Richtung Rottdorf. Etwa 50m nach dem Ortsausgang Blankenhain lief plötzlich ein Hund (Australian Shepherd) auf die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Der Hund befand sich vorher mit zwei weiteren auf einer Wiese neben der Fahrbahn. Er wurde durch den Aufprall verletzt und anschließend tierärztlich versorgt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

