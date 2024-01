Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: An sieben Pkw Reifen zerstochen

Weimar (ots)

Unbekannte Täter zogen in der Nacht zu Samstag durch Weimar-Nord und trieben ihr Unwesen. Dabei zerstachen sie bei insgesamt sieben Pkw, welche in der Allstedter Straße, Döllstädtstraße und Heldrunger Straße geparkt am Straßenrand standen, jeweils mindestens einen Reifen. Teilweise wurden hierbei auch die Radkappen beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

