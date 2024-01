Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

mit manipulierten Moped unterwegs

In der Nacht von Samstag zu Sonntag fiel einer Streifenbesatzung in Hermsdorf ein Moped Simson auf, welches augenscheinlich manipuliert war. Im Rahmn einer Kontrolle bestätite sich der Verdacht, dass der 18jährige Fahrer zur Leistungssteigerung an seinem Moped geschraubt hatte. Das Moped wurde zur Erstellung eines Sachverständigengutachten vor Ort sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

