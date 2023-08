Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Am Glanerfeld; Tatzeit: 30.08.2023, 16.25 Uhr; Mit Pflastersteinen Fensterscheiben eines Wohnhauses eingeworfen haben Unbekannte am Mittwochnachmittag in Gronau, unweit der Niederlande. Zeugen hatten laute Geräusche gehört und waren zu dem mutmaßlichen Entstehungsort geeilt. Sie sahen drei Jugendliche in Richtung Grenze flüchten. Einer sei auffallend groß gewesen und habe komplett ...

