Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Weitere Anzeigen mit Bezug zur Kirmes beschäftigen Polizei

Rhede (ots)

Das Kirmeswochenende verlief aus Sicht der Polizei eher ruhig. Insgesamt kam es zu 28 Polizeieinsätzen rund um die Veranstaltung, darunter Verkehrsbehinderungen, Taschen- sowie Fahrraddiebstähle oder hilflose Personen. Nun erreichen die Polizei weitere Anzeigen aufgrund von Diebstählen von kompletten Rädern und Pedelecs, aber auch von Anbauteilen wie Fahrradcomputern und -akkus sowie Jacken. Ein Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 17.00 Uhr eine Personengruppe, die sich auffällig verhielt. Die Jugendlichen mit dunklem Teint interessierten sich augenscheinlich für Fahrräder oder den Inhalt von Fahrradtaschen. Zu diesem Geschehen kam es auf einem Fahrradweg entlang des Rheder Bachs, der Uferstraße. Als der Hinweisgeber später zurückkam, fehlten Fahrradcomputer und ein Helm schwamm in dem Gewässer. Die Packtaschen standen offen. Weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bocholt in Verbindung zu setzen: Tel. (02871) 2990. (db)

