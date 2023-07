Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feld und Wiesenbrände: verantwortungsvolles Verhalten bei derzeitiger Trockenheit angezeigt

LPI Gotha (ots)

Samstagnachmittag in Thörey: Brand eines Weizenfelds. Samstagabend in Gerstungen: Feldbrand. Sonntagmorgen in Bienstädt: Böschungsbrand. In allen Fällen ging es glimpflich aus und größerer Schaden konnte abgewendet werden. Die Brandursachen sind noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Polizei möchte diese Vorfälle in jüngster Vergangenheit zum Anlass nehmen und darum bitten, bei der aktuellen Trockenheit Zigarettenreste fachgerecht zu entsorgen, kein Lagerfeuer zu machen sowie keine Fahrzeuge auf trockenen entzündbaren Böden wie Felder und Wiesen abzustellen. Entsteht dadurch ein Brand, macht sich der Verursacher unter Umständen strafbar und haftbar. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell