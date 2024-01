LPI-J: mit Betäubungsmitteln erwischt

Weimar (ots) - Am Donnerstagmorgen befuhr ein 48jähriger Audi-Fahrer die Zöllnerstraße, aus Richtung Trierer Straße kommend. An der Kreuzung zur Cranachstraße missachtete der Mann die Vorfahrt einer von rechts kommenden 37jährigen VW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß dieser beiden Fahrzeuge verlor der Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß gegen eine Laterne und kollidierte in der Folge mit einem am ...

mehr