Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrtsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 48jähriger Audi-Fahrer die Zöllnerstraße, aus Richtung Trierer Straße kommend. An der Kreuzung zur Cranachstraße missachtete der Mann die Vorfahrt einer von rechts kommenden 37jährigen VW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß dieser beiden Fahrzeuge verlor der Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß gegen eine Laterne und kollidierte in der Folge mit einem am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Hyundai, der wiederum auf den davor geparkten Skoda geschoben wurde. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 19 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand, dennoch wurde der Unfallverursacher im Anschluss an die Unfallaufnahme in ein Klinikum gebracht. Bei ihm hatte ein Alkoholtest einen Wert von 0,8 Promille angezeigt.

