FW-PL: Sturmtief Zoltan über Plettenberg

Plettenberg (ots)

Sturmtief Zoltan über Plettenberg

Das angekündigte Sturmtief Zoltan sorgte auch in Plettenberg für mehrere Einsätze der Feuerwehr. Nachdem die ersten Einsätze im Tagesverlauf nach und nach durch die Feuerwache abgearbeitet werden konnten, kam es ab ca. 18:00 Uhr zu einer Einsatzhäufung was zur Folge hatte das gegen 18:45 Uhr Stadtalarm für alle Einheiten der Feuerwehr ausgelöst wurde. Zu dem Zeitpunkt waren bereits mehrere Einheiten der Feuerwehr zu umgestürzten Bäumen ausgerückt. Der Meldekopf nahm seine Arbeit auf und koordinierte fortan die auflaufenden Einsätze eigenständig. Insgesamt gab es ca. 20 verschiede Einsatzstellen, die durch die Feuerwehr abgearbeitet wurden. Besonders zu erwähnen ist ein umgestürzter Baum auf ein Gebäude an der Attendorner Straße. Hier war zunächst die Löschgruppe Oestertal im Einsatz, die die Einsatzstelle sicherte. Im Verlauf erfolgte die Nachforderung der Drehleiter und des Energieversorgers. Ein Anwohner hatte den im Einsatz befindlichen Kräften einen weiteren Baum auf einer Telefonleitung gemeldet. Da dies zunächst nicht eindeutig verifizierbar war konnte der Vertreter des Energieversorgers Abhilfe schaffen. Die Bäume konnten aus dem Korb der Drehleiter entfernt werden heraus so entfernt werden, dass kein weiterer Schaden entstand. Weiterhin kam es zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Asylbewerberheim. Hier war angebranntes essen der Grund. Die Feuerwehr braucht jedoch nicht tätig werden. Auch aktuell kommt es immer wieder zu wetterbedingten Einsätzen, die auch kurzzeitige Sperrungen mit sich ziehen können. Die Wetterlage wird sich vsl. erst am Heiligen Abend entspannten daher passen Sie bitte auf sich auf.

Im Einsatz war die gesamte Feuerwehr Plettenberg.

