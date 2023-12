Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Stadtmitte - Schwerer Verkehrsunfall sorgt für Sperrung des Hestenbergtunnels

Plettenberg

Am heutigen Morgen gegen 01:50 Uhr befand sich ein Rettungswagen der Feuerwehr Plettenberg auf einer Verlegungsfahrt vom Krankenhaus Plettenberg auf der Straße Am Wall, als die Besatzung in Höhe der Ameplkreuzung des Hestenbergtunnels einen PKW bemerkte, der gegen die rechtsseitige Schutzmauer gestoßen war.

Umgehend alarmierte die Besatzung den hauptamtlichen Löschzug der Feuer- und Rettungswache mit dem Stichwort TH0-Verkehrsunfall nach.

Bei einer ersten Erkundung wurde auf dem Fahrersitz eine leblose Person entdeckt. Weitere Beteiligte konnten nicht erkundet werden.

Nach Eintreffen der Feuerwehr entschied der Einsatzleiter, die Person mittels Sofortrettung aus dem Fahrzeug zu befreien.

Nachdem die Person befreit war, wurde umgehend eine Reanimation eingeleitet. Der hinzualarmierte Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Während der Rettungsarbeiten und im Anschluss daran war der gesamte Kreuzungsbereich sowie der Hestenbergtunnel für mehrere Stunden gesperrt, da die Unfallaufnahme der Polizei sehr umfangreich und aufwändig ausfiel. Hierbei unterstützte die Feuerwehr ebenfalls, indem sie die Einsatzstelle ausleuchtete.

Gegen 06:00 Uhr wurde die Einsatzzstelle endgültig an die Polizei übergeben und die Feuerwehr rückte ein.

Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

