Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Schwerer Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots)

Gegen 06:00 Uhr am heutigen Freitag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem LKW auf Höhe des Parkplatzes Rosenthal. Die Einheiten der Feuerwache, der Löschgruppe Holthausen und der Löschgruppe Ohle machten sich umgehend nach der Alarmierung auf den Weg. Ein auf dem Weg zur Feuerwache befindlicher Kollege befand sich in dem entstehenden Stau des Unfalls und begab sich umgehend zur Unfallstelle. Hier konnte er bereits mit der Betreuung des eingeklemmten Fahrers beginnen. Nach dem Eintreffen der restlichen Einsatzkräfte begann umgehend die aufwendige Rettung des Fahrers, der mit beiden Beinen im Fahrzeug eingeklemmt war. Parallel dazu versorgte die Polizei den Hund des Fahrers. Um den eingeklemmten Fahrer aus seinem Fahrzeug zu befreien setzte die Feuerwehr mehrere Rettungszylinder sowie den Spreizer und die sog. Rettungsschere ein. In enger Zusammenarbeit mit dem eingesetzten Rettungsdienst konnte der Fahrer nach ca. 40 Minuten aus dem Fahrzeug befreit und gerettet werden. Aufgrund der anzunehmenden Schwere der Verletzungen wurde bereits im Verlauf der Rettung ein Rettungshubschrauber alarmiert. Der Rettungshubschrauber Christoph Westfalen vom Standort Münster / Greven landete gegen 06:55 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Winkemann. Die Landung sicherte die Löschgruppe Holthausen ab, die auch den Transport der Crew zur Einsatzstelle übernahm. Der Hubschrauber flog den Patienten im Anschluss in das Klinikum Dortmund Nord. Nach der Rettung des Fahrers wurden die ausgelaufenen Betriebsmittel abgestreut. Im Einsatzverlauf konnte der am Unfall beteiligte Hund an die eingetroffene Besitzerin übergeben und einem Tierarzt zugeführt werden. Hier hatte die Feuerwehr bereits den Kontakt hergestellt. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kam auch die Drehleiter zum Einsatz. Nach ca. 2 Std. konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.

Zum Unfallhergang sowie zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren: Die Feuerwache und die Löschgruppen Holthausen und Ohle.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell