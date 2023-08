Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Eine leicht verletzte Person bei Küchenbrand in Innenstadt.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Plettenberg (ots)

In einem Einfamilienhaus in der Königsstraße kam es am Samstagabend gegen 17:30 Uhr zu einem Brand in einer Küche. Die Bewohnerin verletzte sich leicht als sie anfänglich versuchte das Feuer selber zu löschen.

Durch die Leitstelle wurden der LZ1 (Stadtmitte + Landemert) sowie die Hauptamtliche Wache alarmiert. Als nur zwei Minuten später die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern des Hauses. Die Anwohnerin stand außerhalb des Hauses und wies den Einsatzleiter ein, dieser entsandte sofort einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr in die Brandwohnung. Durch einen zweiten Trupp unter Atemschutz wurde der Spitzboden kontrolliert und Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Nach 90 Minuten rückten die Einsatzkräfte wieder ein. Für die hauptamtliche Wache ging es direkt weiter zu einer Feuermeldung in der Wagnerstraße. Die Meldung entpuppte sich allerdings als eine benutzte Nebelmaschine im Freien.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell