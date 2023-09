FW-PL: Ortsteil Kückelheim - Heizöl läuft aus provisorischem Tank

Feuerwehr Plettenberg

Ortsteil Kückelheim - Heizöl läuft aus provisorischem Tank

Plettenberg

Am Samstag wurde die Feuer- und Rettungswache mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einem Wohnhaus in die Straße Am Beisenkamp alarmiert. Hier sollte ein provisorischer Heizöltank leck geschlagen sein.

Bei Eintreffen bestätigte sich die Meldung, circa 700-1000 Liter Heizöl waren ausgelaufen. Der Einsatzleiter erhöhte daraufhin das Einsatzstichwort auf ABC1-Auslaufende Betriebsmittel. Neben dem örtlich zuständigen Löschzug 2, bestehend aus den Löschgruppen Holthausen und Oestertal, wurde noch die Löschgruppe Landemert hinzualarmiert, welche einen Gerätewagen-Gefahrgut vorhält. Ebenso wurde die Löschgruppe Stadtmitte alarmiert, welche den Gerätewagen-Logistik besetzt. An der Einsatzstelle ging ein Trupp mit Chemikalienschutzanzügen in den Kellerbereich vor. Die Leckage in dem Tank konnte abgestellt werden und das ausgelaufene Heizöl mit einer Spezialpumpe aus dem Kellerbereich abgesaugt. Im Anschluss wurde der Bereich mit Ölbindemittel abgestreut. Sämtliche Maßnahmen wurden mit der hinzugerufenen Unteren Wasserbehörde abgestimmt. Im weiteren Verlauf wurde ein Fachunternehmen bestellt, welches die weitere Reinigung und die Entsorgung des Heizöls übernahm.

Gegen 18:35 war der Einsatz beendet und die Feuerwehr rückte in die Standorte ein.

Zur Ursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

