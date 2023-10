Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Zwei Landesmeister in den Reihen der Feuerwehr

Bereits am letzten Sonntag im September nahmen zwei Kollegen und eine Kollegin der Feuerwache an den Bertlicher Straßenläufen teil. Die Plettenberger hatten sich für die 10km - Distanz angemeldet. Im Rahmen dieser Veranstaltung gab es eine sog. Feuerwehrwertung bei der die Teilnehmenden von verschiedenen Feuerwehren eigenständig gewertet wurden. Bei zum Teil noch hochsommerlichen Temperaturen gaben unsere Kollegen ihr bestes um die Strecke im Ruhrgebiet zu meistern. Mit Erfolg. Unser Kollege Kai Rose lief die 10km in einer Zeit von 44 Minuten und 51 Sekunden und sicherte sich damit den Gewinn der Landesmeisterschaft Feuerwehr. Ebenso erfolgreich war unsere Kollegin Sabrina Icks, die o.g. Strecke in 57 Minuten und 19 Sekunden lief und damit ebenfalls die Landesmeisterschaft gewann. Auch wenn unser dritter Kollege keinen Titel mit nach Hause gebracht hat sind wir sehr Stolz über die Ergebnisse unserer drei Kollegen und freuen uns über die erbrachte Leistung inkl. der neuen zwei Landesmeister in unseren Reihen.

