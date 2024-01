Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch im Einkaufszentrum

Jena (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Polizei Jena durch den Sicherheitsdienst eines Einkaufszentrums in Jena Burgau mitgeteilt, dass es hier eine Alarmauslösung gegeben hat. Bei der anschließenden Prüfung wurde festgestellt, dass ein Tabakgeschäft im Einkaufszentrum aufgebrochen wurde. Die Zugangstür wurde aufgehebelt. Aus dem Geschäft wurde nichts entwendet. Weiterhin wurde in einem angrenzenden Schlüsseldienstgeschäft ein kleinerer Geldbetrag aus einer frei zugängliche Geldkassette entwendet. Durch die Beamten konnte am Tatort eine Tasche mit Aufbruchswerkzeug sichergestellt werden. Der Täter konnte bei der Absuche des Objektes nicht festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise über Personen, welche sich in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag im Bereich des Einkaufszentrums in der Keßlerstraße aufgehalten haben, nimmt die Polizei Jena entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell