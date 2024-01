Weimar (ots) - Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zu Samstag bei einem Pkw, welcher geparkt in der Henßstraße stand, die Heckscheibe ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Aus dem Innenraum wurde nichts entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

