LPI-J: Heckscheibe eingeschlagen

Weimar (ots) - Unbekannte Täter zogen in der Nacht zu Samstag durch Weimar-Nord und trieben ihr Unwesen. Dabei zerstachen sie bei insgesamt sieben Pkw, welche in der Allstedter Straße, Döllstädtstraße und Heldrunger Straße geparkt am Straßenrand standen, jeweils mindestens einen Reifen. Teilweise wurden hierbei auch die Radkappen beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Zeugen, die ...

