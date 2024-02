Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 24.02.2024

Goslar (ots)

- Diebstahl aus Pkw

Im Tatzeitraum vom 22.02.2024 ab 15:30 Uhr bis zum 23.02.2024 um 07:30 Uhr wurden durch einen unbekannten Täter an insgesamt 7 geparkten Fahrzeugen in Vienenburg in der Heilerstraße, Am Schäferhof, Bahnhofstraße und in der Bäckerstraße in Wiedelah eine Scheibe der Fahrzeugverglasung zerstört und teilweise Gegenstände aus dem jeweiligen Fahrzeuginnenraum entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Vienenburg unter der Telefonnummer 05324/787490 zu melden.

- Schockanrufe

Am Freitag kam es zu mehreren sogenannten Schockanrufen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Harzburg. Diese blieben bis auf einen Fall ohne Vermögensschaden, da die entsprechenden Bürgerinnen und Bürger die Betrugsmasche erkannten und das Gespräch sofort beendeten. Leider kam es jedoch im Fall einer Seniorin aus Harlingerode zur Übergabe von hochwertigen Gegenständen. Diese wurden durch eine bislang unbekannte weibliche Person an der Wohnanschrift der Geschädigten persönlich abgeholt. Der eingetretene Vermögensschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen oder Hinweisgeber, welche am 23.02.2024 zwischen 14 Uhr bis 16:30 Uhr im Bereich der Viehweide und der angrenzenden Straßen in Harlingerode auffällige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480 zu melden.

Daher erneut der Hinweis, dass derartige Anrufe und Forderungen niemals von der Polizei, Gerichten oder Staatsanwaltschaften getätigt werden. Gehen sie auf derartige Forderungen auf keinen Fall ein. Im Zweifel ziehen sie eine Vertrauensperson hinzu oder kontaktieren sie zeitnah die nächstgelegene Polizeidienststelle.

i. A. Frischemeier, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell