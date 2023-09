Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Waltershausen / LK Gotha (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein unbekannter Täter bei einem Baustoffhandel in Waltershausen, Ohrdrufer Str. 34-36 mehrere Scheiben vermutlich mit einem Stein beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 EUR. Bereits in der Nacht zuvor hatte ein unbekannter Täter die Eingangstür des Baustoffhandels und Fenster eines benachbarten Hauses in ähnlicher Form beschädigt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Klärung der Straftaten geben können. Az. 248839/23 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell