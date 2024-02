Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 25.02.2024

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstag gegen 13:20 Uhr befuhr eine 72-jährige Fahrzeugführerin aus Osterwieck mit ihrem Opel die L510 aus Lüttgenrode kommend in Fahrtrichtung Vienenburg. Hierbei kam sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte mit der linken vorderen Fahrzeugseite einen Baum und kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stehen. Ihr 69-jähriger Beifahrer konnte sich unverletzt aus dem Pkw befreien, während die Fahrzeugführerin durch die Ortsfeuerwehren Vienenburg und Wiedelah aus dem Pkw gerettet werden musste. Die Person wurde leichtverletzt dem Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden am Baum und Pkw wird auf 1.600 Euro geschätzt.

- Verkehrsunfallflucht

Von Freitag, 10 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Verursacher einen geparkten blauen VW Golf in der Danziger Straße in Vienenburg beim Ein-/Ausparken aus einer Parklücke. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe am Pkw wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Vienenburg unter der Telefonnummer 05324-787490 zu melden.

- Sachbeschädigung an Autoreifen

Von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem in der Wichernstraße geparkten grauen VW Caddy. Der oder die unbekannte(n) Täter zerstachen, vermutlich mit einem Messer einen Reifen des Pkw. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Wer Beobachtungen zu diesem Ereignis gemacht hat, wird gebeten, die Polizei Bad Harzburg unter 05322-55480 zu kontaktieren.

i. A. Frischemeier, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell