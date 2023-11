POL-PPTR: Raub - Zeugen gesucht

Trier (ots) - Am Dienstag, den 21. November, wurde zur Nachtzeit gegen 1 Uhr am Taxistand vor dem Rautenstrauchpark ein 63-jähriger Mann von zwei Männern überfallen. Der 63-Jährige hat zuvor beobachtet, wie genau diese Männer einen Passanten an der Bushaltestelle in der Treviris Passage angriffen. Als er dem Angegriffen zur Hilfe eilte, wurde er selbst zum Opfer und stürzte in Folge des Gerangels zu Boden. Aufgrund ...

mehr