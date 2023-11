Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unwetter - Sturmschäden

Linz/Rheinbreitbach (ots)

Am 02.11.2023 kam es am frühen Morgen zu Unwetterschäden in Linz und Rheinbreitbach. Durch den Sturm wurden Dachziegeln von einem Gebäude in Linz geweht und fielen auf die B42. In der Westerwaldstraße in Rheinbreitbach musste ein umgestürzter Baum von der Fahrbahn geräumt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell