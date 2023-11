Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Fahrzeuge in katastrophalem Zustand aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Der Schwerlastkontrolltrupp hat am Dienstag, 2. November, zwei südosteuropäische Schrott- und Sperrmüllsammler in Gusterath kontrolliert. Dabei fanden die Polizisten heraus, dass beide Kastenfahrzeuge in einem katastrophalen technischen Zustand waren. Zur technischen Prüfung brachten die Kollegen die Fahrzeuge zur nahegelegenen KÜS-Prüfstelle in Trier-Irsch und unterzogen sie dort einer technischen Prüfung.

Neben Durchrostungen an tragenden Bauteilen und verkehrsgefährdenden Defekten an der Bremsanlage wies der eine Wagen drei verkehrsgefährdende Mängel, 36 erhebliche Mängel und einen verkehrsunsicheren Mangel auf. Das andere Fahrzeug verfügte über 31 erhebliche Mängel sowie einen verkehrsunsicheren Mangel.

Die Zulassungsbescheinigung sowie alle amtlichen Kennzeichen stellten die Kontrollbeamten sicher. Beide Fahrer durften ihre Strecke nicht fortsetzen. Sie müssen nun mit einem hohen Bußgeld rechnen.

Solche Fahrzeuge auf den Straßen des Bundesgebietes sind kein Einzelfall und stellen eine Gefährdung für den Straßenverkehr dar. Das Kuriose ist, dass wie in diesem Fall, zahlreiche derartige Fahrzeuge oftmals über den aktuellen Nachweis einer technischen Untersuchung verfügen, der durch eine technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr aus dem jeweiligen Zulassungsstaat ausgestellt wurde. Die Beanstandungsquote der technischen Komponenten liegt bei derartigen Transportern bei nahezu 100 Prozent.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell