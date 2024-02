Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.02.2024

Goslar (ots)

Liebenburg

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Mehrparteienhaus in Othfresen einzudringen.

Ein aufmerksamer Anwohner des Hauses in der Straße Sölg war gegen 00.30 Uhr durch Geräusche wach geworden. Dadurch offenbar gestört, entfernten sich mehrere Personen vom Objekt in Richtung Worthstraße.

Die Ermittler der Kripo Goslar fragen in diesem Zusammenhang nach Beobachtungen, insbesondere Personen- oder Fahrzeugbewegungen, die mit diesem Ereignis in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Goslar

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte im Ortsteil Rammelsberg einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

In der Zeit von Freitag, 12 Uhr, bis Sonnabend, 15 Uhr, touchierte das flüchtige Fahrzeug einen in der Rammelsberger Straße 49b abgestellten blauen VW Golf und hinterließ Schäden in Höhe von ca. 2.000 Euro an der Fahrerseite.

Hinweise dazu, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

