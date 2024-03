Goslar (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen bislang Unbekannte in die Filiale einer Bäckerei in Seesen ein. Zwischen 18 Uhr und 5 Uhr verschafften sich der oder die Tatverdächtigen gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum der Bäckerei in der Bornhäuser Straße und entwendeten dort einen kleinen Tresor. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die ...

