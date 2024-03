POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar Samstag 02.03.24 - 12:00 Uhr - Sonntag 03.03.24 - 12:00 Uhr

Goslar (ots) - Braunlage: Zu einem Verkehrsunfall entlang der B4 kam es am 28.02.2024 gegen 11.50 Uhr. Der Unfall ereignete sich im Einmündungsbereich der B4 / B242 Hohegeiß. Hier fuhr ein weißer Caddy aus dem Zulassungsbezirk Harz in den Einmündungsbereich, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem VW UP kam, welcher von Braunlage in Richtung Sorge fuhr. Durch den ...

mehr