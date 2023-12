Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl - Einbruch in Einfamilienhaus - Kennzeichendiebstahl - Automat aufgehebelt - Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Versuchter Diebstahl

Alsfeld. Unbekannte versuchten am Freitag (08.12.), gegen 11.40 Uhr, mehrere Waren aus einem Baumarkt in der Bahnhofstraße zu entwenden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verpackten die Täter die Gegenstände in mitgebrachte Turnbeutel und warfen sie auf einen Dachüberstand. Dabei blieb das Diebesgut aus noch unklaren Gründen auf dem Dach zurück. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Bleiche" wurde am Freitag (08.12.), in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19.20 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Räume sie anschließend durchsuchten. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-AP 510 eines grauen Opel Meriva stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (09.12.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz im Rosenweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Automat aufgehebelt

Grebenhain. Einen Selbstbedienungsautomaten im Bereich einer Gartenhütte im Bergweg in Bermuthshain beschädigten Unbekannte am Samstag (09.12.), zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Anschließend entnahmen die Diebe Waren im Wert von etwa 350 Euro. Zudem hinterließen sie circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Lauterbach. Am Samstagnachmittag (09.12.) kam es in der Bahnhofstraße aus noch unbekannter Ursache gegen 16.50 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen griffen mindestens drei bislang Unbekannte einen 13-Jährigen aus Kirchheim von hinten an, sprangen ihm in den Rücken und schlugen ihn ins Gesicht. Hierdurch wurde der Kirchheimer leicht verletzt. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 15 bis 16 Jahre alt - etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß - südländisches Erscheinungsbild - schwarze, mittellange Haare - Oberlippenpflaum - trug eine rote Jacke der Marke Adidas, eine schwarze Hose mit weißen Nähten an den Seiten und schwarze Schuhe - führte eine schwarze Bauchtasche mit sich

Täter 2:

- männlich - circa 15 bis 16 Jahre alt - etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß - südländisches Erscheinungsbild - Oberlippenpflaum - trug eine karierte Kappe des Herstellers "Gucci", weiße Oberbekleidung und weiße Schuhe der Marke Nike AirForce - führte eine Bauchtasche von Gucci mit Muster mit sich

Täter 3:

- männlich - circa 15 bis 16 Jahre alt - etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß - südländisches Erscheinungsbild - trug eine Kappe des Herstellers "Gucci" mit Muster, weiß-blaue Oberbekleidung und eine schwarze Hose - führte eine Bauchtasche von Gucci mit sich

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

