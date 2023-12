Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall am Montagmorgen bei Eichenzell

Eichenzell (ots)

Ein 28-jähriger Mann aus Fulda war am Montagmorgen (11.12.), gegen 6.50 Uhr, mit seinem VW E1 auf der Gersfelder Straße unterwegs und wollte nach links auf die L 3307 in Richtung Industriegebiet Eichenzell einbiegen. Hierbei übersah er derzeitigen Erkenntnissen nach den Nissan Pathfinder eines 50-jährigen Mannes aus Bad Kissingen, der gerade in Richtung Zubringer zur A 66 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 16.000 Euro.

Julissa Sauermann

