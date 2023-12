POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 58-jähriger Elisabeth U.

Bad Hersfeld (ots) - Bad Hersfeld Ein 69-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stellte seinen PKW am 04.12.2023, gegen 21.00 Uhr, in der Homberger Straße, Höhe Haus-Nr. 22, ordnungsgemäß ab. Am nächsten Tag, gegen 10.00 Uhr, stellte er einen Schaden an seinem Fahrzeug - Außenspiegel und Stoßstange links - fest. Ein Verursacher ist bislang nicht bekannt. Schadenshöhe wird auf ca. 1500 Euro ...

