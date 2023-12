Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall sowie eine Fahrerflucht in Bad Hersfeld,

Bad Hersfeld (ots)

Ein 69-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stellte seinen PKW am 04.12.2023, gegen 21.00 Uhr, in der Homberger Straße, Höhe Haus-Nr. 22, ordnungsgemäß ab. Am nächsten Tag, gegen 10.00 Uhr, stellte er einen Schaden an seinem Fahrzeug - Außenspiegel und Stoßstange links - fest. Ein Verursacher ist bislang nicht bekannt. Schadenshöhe wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320, in Verbindung zu setzen.

Eine 44-jährige, aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammende, Fahrzeugführerin eines PKW befuhr am Sonntag, dem 10.12.2023, gegen 06.30 Uhr, die B 62, aus Bad Hersfeld-Innenstadt kommend in Richtung Bad Hersfeld-Sorga. Sie kam aus bislang ungeklärter Ursache rechtsseitig von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 4500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

