POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots) - Verkehrsunfall - 6500,- Euro Schaden / Anhänger hat sich von PKW gelöst Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 08.12.2023, gg. 17.15 Uhr in Fulda, von Schildeck-Straße in Höhe der Straße am Hirtsrain. Ein 60-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem Fahrzeuggespann, einem PKW Mercedes Benz und angebrachtem Anhänger, die Von-Schildeck-Str. in ...

mehr