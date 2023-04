Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer flüchtet nach Kollision

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Königstraße/Graf-Arnold-Straße;

Unfallzeit: 20.04.2023, 14.50 Uhr;

Beim Abbiegen auf die Königstraße in Gronau hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag einen Wagen touchiert. Dessen Fahrer war auf der Königstraße aus Richtung Losserstraße kommend in Richtung Steinstraße unterwegs, als gegen 14.50 Uhr das schwarze Fahrzeug von einem Parkplatz eines Nahversorgungszentrums einbog und nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten in Richtung Steinstraße davonfuhr. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich nach Angaben des Geschädigten um einen schwarzen Audi mit BOR-Kennzeichen handeln der von einem circa 35 bis 40 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell