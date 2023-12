POL-OH: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots) - Künzell. Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (07.12.). Ein 18-jähriger Dacia-Fahrer befuhr gegen 22:35 Uhr die Turmstraße aus Richtung Bachrain kommend in Fahrtrichtung Fulda Innenstadt und wollte nach links in den Ronsbachweg abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 37-jähriger Skoda-Fahrer, welcher die Turmstraße aus Richtung Fulda Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Bachrain befuhr. ...

mehr