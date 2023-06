Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Kreis Tuttlingen) Motorradfahrer bei Sturz verletzt (03.06.2023)

Neuhausen ob Eck (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, ist ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 5941 zwischen Buchheim und Worndorf verunglückt. Ein 47-jähriger Honda CB 650-Fahrer kam auf Höhe eines Kalkwerkes alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell