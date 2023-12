Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Unbedachtes Einfahren vom Parkplatz des Logo-Getränkemarktes in Hünfeld verursacht erheblichen Unfall

Eine 57-jährige Hünfelderin fährt am 08.12.2023 gegen 19:20 Uhr mit ihrem PKW PT Cruiser vom Parkplatz des Logo-Getränkemarktes in Hünfeld nach rechts auf die Fuldaer Straße auf, ohne auf den von links kommenden, bevorrechtigten Fiesta-Fahrer aus Hünfeld zu achten. Dieser weicht der einfahrenden PT-Cruiser-Fahrerin auf die Gegenspur aus, um eine Kollision mit dieser zu vermeiden, kollidiert auf der Gegenspur aber mit dem entgegenkommenden PKW VW Jetta eines 49-jährigen Haunetalers. Der VW Jetta stieß mit seiner Front in die rechte Seite des FORD Fiesta. Durch den Zusammenstoß wurde der Fiesta auf den angrenzenden Gehweg geschleudert und beschädigte dabei noch ein Verkehrsschild. Die PT Cruiser-Fahrerin setzte dagegen unbeeindruckt ihre Fahrt in Richtung Innenstadt Hünfeld fort, ohne sich um ihre Pflichten als Unfallbeteiligte zu kümmern. Sie wurde jedoch von einem Unfallbeteiligten erkannt und ließ sich zur Unfallörtlichkeit telefonisch zurückzitieren, so dass die Unfallflucht schnell geklärt war. An den beiden beschädigten Fahrzeugen und dem Verkehrsschild entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 13.500 EUR. Zudem wurde eine 41-jährige Mitfahrerin im Fiesta leicht verletzt.

Gefertigt:

Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Hünfeld, PHK Phieler

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell