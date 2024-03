POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 03.03.2024

Goslar (ots) - Langelsheim PKW gerät bei Probefahrt in Brand und brennt vollständig aus. Bei einer Probefahrt am 02.03.24 gegen 10:40 Uhr durch einen 33jährigen Kaufinteressenten aus Buseck mit einem PKW aus Salzgitter, gerät dieser aufgrund eines technischen Defekts auf der B 248 zwischen Salzgitter-Bad und Lutter in Brand. Das Fahrzeug kann durch den Fahrer vor Ort nicht gelöscht werden und geriet in einen ...

mehr