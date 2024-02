Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim

Groß-Umstadt

Darmstadt

Großostheim: Ermittlungserfolg nach Serie von Raubüberfällen

34 Jahre alter Beschuldigter in Untersuchungshaft

Reichelsheim / Groß-Umstadt / Darmstadt / Großostheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Einen Ermittlungserfolg können Staatsanwaltschaft und Polizei nach einer Serie von Raubüberfällen vermelden. Ein 34 Jahre alter Mann, der im Zuge eines gleichgelagerten Raubüberfalls in Reichelsheim am Freitag festgenommen wurde (wir haben berichtet), dürfte auch für weitere gleichgelagerte Taten in Frage kommen. Nach seiner Festnahme und richterlichen Vorführung befindet er sich sitzt er jetzt in Untersuchungshaft.

Der Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg steht im Verdacht, unter anderem in der Habitzheimer Straße in Groß-Umstadt, in der Heidelberger Straße in Darmstadt und am Wildgraben in Großostheim die dortigen Postfilialen überfallen zu haben. Bei seinen Taten soll er mit einer Schusswaffe gedroht und insgesamt mehrere Zehntausend Euro erbeutet haben. Nach dem Überfall am Freitag (02.02.) in der Heidelberger Straße konnten Polizeikräfte den 34- Jährigen im Zuge der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, in Groß-Umstadt festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkte daraufhin beim Amtsgericht Darmstadt einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Festgenommenen. Hierbei stießen die Ermittlerinnen und Ermittler auf eine Pistole, ein Messer sowie weiteres Beweismaterial, welches den Tatverdacht weiter erhärtete. Zudem wurde das mutmaßlich erbeutete Bargeld sichergestellt.

Im Laufe des Freitags wurde der Beschuldigte einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser entsprach dem Antrag der Strafverfolgungsbehörde und erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Eine Polizeistreife brachten ihn im Anschluss in eine Haftanstalt. Die Frage, ob er auch als Täter für weitere Taten in Betracht kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kommissariats 10 der Darmstädter Kriminalpolizei.

Hinweise an die Medien: Auskünfte in dieser Sache erteilt die Staatsanwaltschaft Darmstadt

